Arcebispo de Évora pede “responsabilidade” e suspende “atividade pastoral”

“Toda a atividade pastoral”, em sete concelhos da área geográfica da arquidiocese de Évora, vai ser suspensa nas tardes dos dias 14 e 15 e também a 21 e 22 de novembro.

A deliberação do arcebispo de Évora está contida numa nota pastoral publicada nesta quarta-feira e aplica-se aos concelhos do Alentejo e Ribatejo que integram a lista dos 121 que, em Portugal, vão ter de cumprir um conjunto de normas relativas ao estado de emergência declarado pelo Presidente da República.

Entre as várias medidas, recorde-se, está a não permissão da circulação na via publica, entre as 13h00 e as 05h00, nos próximos dois fins-de-semana.

“Deve ser suspensa nos concelhos abrangidos toda a atividade pastoral nas tardes de sábado e domingo”, lê-se na nota enviada à Renascença.