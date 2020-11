Luis Díaz aprende "muito" a jogar na Liga dos Campeões

Luis Díaz considera que o facto de estar a competir na Liga dos Campeões, ao serviço do FC Porto, tem contribuído de forma decisiva para o seu crescimento como jogador de futebol.

Em estágio com a seleção da Colômbia, e em conferência de imprensa de antevisão da partida com o Uruguai, marcada para sexta-feira, o extremo admitiu estar "muito contente por estar na Europa" e ter a oportunidade de disputar a mais importante competição de clubes do mundo.

"Tenho aprendido muitas coisas. Aprendi a nível tático, a ser mais maduro na tomada de decisões. Fisicamente, aprendi muito a jogar na Champions, que é de alta intensidade, com muito rigor", afirmou, em declarações reproduzidas pelo portal colombiano "Habla Deportes".



A nível individual, Luis Díaz acredita que pode "dar muito" à seleção da Colômbia, "como todos" os jogadores convocados por Carlos Queiroz.

"Qualquer um pode entrar e marcar a diferença para conquistarmos os três pontos", sublinhou o extremo do FC Porto, de 23 anos.



A Colômbia defronta o Uruguai na sexta-feira, às 20h00, em Barranquilla, a contar para a qualificação sul-americana para o Mundial 2022.