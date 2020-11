PSD admite apoio do Chega a nível nacional. “O apoio às nossas propostas não se recusa”

O vice-presidente do PSD, Nuno Morais Sarmento, não tem dúvidas de que o Chega tem “posições xenófobas e racistas”, mas considera “mais grave” o PS governar com “um partido revolucionário que nega os princípios básicos da democracia”, o Bloco de Esquerda, do que o PSD aceitar o apoio ao seu programa de partidos da extrema-direita.

Em entrevista à Renascença e ao jornal "Público", que pode ouvir esta quinta-feira às 23h, na íntegra, na rádio, Sarmento frisa que o PSD não abdicou de nenhuma proposta e acusa António Costa de ter sido “profundamente irresponsável” ao descartar a eventual ajuda dos sociais-democratas para aprovar o Orçamento do Estado para 2021.

André Ventura disse na quarta-feira: “Temos aqui um caminho aberto para podermos fazer um verdadeiro percurso de transformação em Portugal”, saudando Rui Rio. Que caminho é esse?

Nos termos que descreve, é um caminho que tem de perguntar ao dr. André Ventura. Todos conhecemos o programa do Chega. É um caminho comum com o PSD? Não. Se me pergunta se o Chega tem posições xenófobas? Tem. Tem posições racistas? Tem. São posições com que alguma vez eu concordarei? Não. Daí a darmos o salto mortal, que António Costa tenta todos os dias impingir na televisão, que é o de que fizemos um acordo com o Chega para a governação dos Açores, não. Fizemos um acordo com o CDS e o PPM e há dois partidos que são o Chega e o Iniciativa Liberal que apoiaram essa solução política - também era estranho que fossem apoiar uma solução de esquerda. Ao contrário de António Costa, que ouvimos todos os dias virar-se para o BE e dizer: “É convosco que eu quero fazer caminho”, não nos ouve dizer isso ao Chega.

Não é com o Chega que quer avançar?

Se o Chega, a IL ou o PCP em algum momento viabilizarem uma solução protagonizada pelo PSD, o PSD não passa a ser comunista, socialista ou o que for por causa desses que o apoiaram.

O que importa é saber com quem queremos fazer um caminho comum, que é isso que os portugueses perguntam. Qual é a proposta política? Qual é o sentido político da governação dos Açores? É aquele que o PSD, CDS e PPM definam.

Nos Açores existe um acordo com CDS e PPM, mas existe também um acordo escrito com o Chega que diz que o Chega viabiliza os orçamentos e compromete-se a não deitar abaixo um Governo do PSD através de moções de censura. Isto significa que, no plano nacional, o PSD poderá chegar ao Governo com o apoio da AD e aceitar fazer um acordo com o Chega em que ficará lá escrito que o Chega se compromete a não tirar o PSD do poder?

Nos Açores fez-se porque aquilo a que o Chega e a IL se resumiram como proposta política é aquilo que conhecem. Os partidos são a sua ideologia e a sua praxis política. O BE saúda a Venezuela, a Coreia do Norte, e propõe a via revolucionária trotskista. O PCP afirma a nacionalização dos principais meios de produção.

O Chega é racista e xenófobo. Esses partidos não o são.

Agora vai dizer: vamos cá ver se há aqui um salto entre o ser xenófobo e o propor uma via revolucionária de desrespeito pela iniciativa privada, pela coletivização dos seus meios de produção. Para mim, é tão aberrante uma coisa como a outra.