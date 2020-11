Comércio só das 8h às 13h ao fim de semana, restaurantes com apoios e um mea culpa de Costa

Contudo, adiantou o chefe do Governo, "temos a lamentar que 77 sejam incluídos nas medidas, ou seja, 191 concelhos estarão abrangidos pelas medidas do estado de emergência", esclareceu o primeiro-ministro.

Face aos números mais recentes, a lista de concelhos ao abrigo do estado de emergência foi alargada a um total de 191, sendo que sete saem, a partir desta altura, da lista de risco elevado: Moimenta da Beira, Tabuaço, São João da Pesqueira, Mesão Frio, Pinhel, Tondela e Batalha .

O primeiro-ministro, António Costa, indicou esta quinta-feira que o país está a lidar com números mais elevados de novas infeções e mortes associadas à Covid-19 do que na primeira vaga da pandemia em Portugal, anunciando por isso o alargamento da lista de concelhos de risco e reforçando restrições para se tentar evitar um novo estado de emergência findo o atual.

Da mesma forma, e para que "não haja espaço a qualquer equívoco", o primeiro-ministro anunciou que quase todo o comércio só poderá abrir entre as 8h e as 13h nos dois próximos fins de semana nesses concelhos.

"Fica determinado o encerramento a partir das 13h de sábado e até às 00h de domingo e a partir das 13h de sábado e até às 00h de segunda-feira todos os estabelecimentos comerciais, incluindo restaurantes, com exceções", nomeadamente "os estabelecimentos que já praticavam horários anteriores às 8h, como as padarias", consultórios médicos e veterinários, farmácias ou bombas de gasolina.

"Algumas pessoas dizem que as medidas são tardias, outros pedem-nos para as adiar. Uns dizem que as medidas são insuficientes, outros excessivas", regista o chefe do Governo.

No entanto, de uma maneira geral, António Costa elogia o comportamento dos portugueses que "têm acatado restrições e têm tido um comportamento exemplar".

Exceções eliminadas

António Costa fez uma mea culpa, reconhecendo falhas na comunicação entre o Governo, as autoridades de saúde e a população no que toca às restrições para conter a propagação do coronavírus.

"Tem havido um foco nas exceções e não nas regras (...) a culpa é do mensageiro, por isso, nada como corrigir a mensagem", admitiu o primeiro-ministro. "Desta vez, as medidas serão menos intensas mas mais prolongadas e sem exceções".

"É para ficar em casa", advertiu o chefe do Governo.

No próximo Conselho de Ministros, será avaliado o eventual prolongamento do estado de emergência e, para o primeiro-ministro, nesta altura "é impossível não pensar em prolongamento do estado de emergência, os dados estão aí a demonstrá-lo", mas tudo vai depender da evolução da situação epidémica, adianta.



Costa admite, contudo, "que se justificará uma diferenciação das medidas nestes 191 concelhos, porque a realidade é muito diversa, porque há concelhos que passam pouco os 240 casos diários por 100 mil habitantes e há outro que tem mais de 3 mil casos diários por 100 mil habitantes".

Restaurantes recebem compensação até 20% das perdas



Do Conselho de Ministros saiu, ainda, um novo apoio específico para a restauração, que vai permitir aos empresários receber uma ajuda correspondente a 20% das perdas que sejam registadas nos próximos dois fins de semana, em que a restauração terá de fechar a partir das 13h.

"Através do e-Fatura, o Governo consegue verificar “qual a média da receita de cada restaurante nos 44 fins de semana” entre janeiro e o final de outubro.

“A partir do próximo dia 25, através do Balcão 2020, os proprietários de restaurantes, cafetarias e estabelecimentos equiparados poderão comunicar, sob seu compromisso de honra, qual foi a receita efetiva que venham a ter nos próximos dois fins de semana e a medida constará de um apoio de 20% da perda da receita nestes dois fins de semana por comparação com a média da receita obtida nos 44 fins de semana entre janeiro e outubro”, explicou o primeiro-ministro.

Reveja o anúncio de António Costa clicando no vídeo abaixo