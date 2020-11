🔴 Acompanhe em direto. Comércio só pode abrir das 8h às 13h nos fins de semana

O primeiro-ministro, António Costa, indicou esta quinta-feira que o país está a lidar com números mais elevados de novas infeções e mortes associadas à Covid-19 do que na primeira vaga da pandemia em Portugal, anunciando que a lista de concelhos ao abrigo do estado de emergência foi alargada a um total de 191 concelhos, mais 77 concelhos do que até agora.

Da mesma forma, e para que "não haja espaço a qualquer equívoco", o primeiro-ministro anunciou que quase todo o comércio só poderá abrir entre as 8h e as 13h nos dois próximos fins de semana nesses concelhos.

"fica determinado o encerramento a partir das 13h de sábado e até às 00h de domingo e a partir das 13h de sábado e até às 00h de segunda-feira todos os estabelecimentos comerciais, incluindo restaurantes, com exceções", nomeadamente "os estabelecimentos que já praticavam horários anteriores às 8h, como as padarias", consultórios médicos e veterinários, farmácias ou bombas de gasolina.

Os anúncios foram feitos por António Costa em conferência de imprensa, ainda a decorrer, após reunião do Conselho de Ministros.

[em atualização}