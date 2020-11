Pro.Var contesta apoios à restauração. São uma "tentativa de achatar o valor de compensação" aos empresários

O cálculo vai ser feito a partir da média dos 44 fins de semana do ano, desde janeiro até outubro, algo que “não é sério”, defende, em declarações à Renascença, Daniel Serra que considera que seria mais justo fazer as contas partindo do volume de faturação registado no período homólogo de 2019.

Para o responsável da Pro.Var, a compensação anunciada pelo Governo “é uma tentativa de achatar o valor de compensação aos restaurantes”.

Daniel Serra avisa que a situação que se vai viver no setor, nos próximos dois fins de semana, será bem pior, porque “os restaurantes vão estar fechados, com as portas abertas”, à semelhança do que já tem acontecido durante a semana, praticamente sem clientes”.





Centros comerciais aceitam regras e dizem-se otimistas

Solidária com a “situação delicada dos empresários da restauração”, a Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC) considera que os esclarecimentos de António Costa acabaram com as dúvidas que existiam.

À Renascença, António Sampaio de Matos defende que as medidas devem ser aceites, tal como foram apresentadas, porque “foram tomadas tendo em conta as questões da saúde pública”.