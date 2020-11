Jovens portugueses bebem mais bebidas destiladas e mais cedo do que os europeus

As conclusões constam do relatório ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs), um projeto europeu apoiado pelo Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência que permite acompanhar as tendências no que diz respeito à evolução dos comportamentos dependentes entre jovens de 16 anos.

Os jovens de 16 anos, em Portugal, bebem menos álcool do que a média europeia, mas quando bebem fazem-no de forma excessiva e preferem bebidas destiladas (com maior teor alcoólico) por oposição a cerveja, vinho ou cidra. São também dos que começam a consumir álcool mais cedo: aos 13 anos ou menos.

Com exceção do álcool, Portugal destaca-se pela positiva na maior parte dos indicadores considerados.

Os jovens portugueses consomem menos drogas ilícitas do que a média europeia, mesmo quando se fala de cannabis, a principal substância ilícita consumida em todos os países participantes.

Apesar disso, aqueles que a consomem, tendem a fazê-lo de forma mais problemática do que se verifica na maior parte dos outros países.

Quanto às outras drogas, a situação nacional está em linha com a média europeia, ainda que Portugal registe a 7.ª prevalência de consumo de ecstasy mais elevada.

Em relação à Internet, Portugal é também dos países onde mais jovens de 16 anos passam mais tempo diário em redes sociais ao fim de semana. 52% dizem que já tiveram problemas decorrentes da utilização de redes sociais, uma percentagem ligeiramente superior à média europeia (46%).

Quase um quarto (22%) dos jovens jogam a dinheiro, na linha do que acontece na Europa, mas os portugueses preferem as lotarias e as apostas desportivas, numa proporção superior à média europeia.

No caso do tabaco, as conclusões são bastante positivas: Portugal é o 7.º país com menor uso diário de tabaco em geral e o segundo país com menos consumidores atuais de cigarros eletrónicos, revelando que os jovens portugueses são dos que menos aderem a este tipo de produtos.

“Em relação ao consumo de tabaco tradicional, entre 2015 e 2019, verificou-se em Portugal um decréscimo (-3 pontos percentuais) menos acentuado do que na média dos países participantes (-5 pontos percentuais)”, lê-se no relatório.