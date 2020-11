CP reduz comboios de longo curso ao fim de semana

CP vai reduzir os comboios de longo curso no próximo fim de semana. Os passageiros com bilhete já comprado para estas viagens terão de contactar a transportadora para ter direito a reembolso sem custos.

Segundo a notícia avançada pelo dinheiro Dinheiro Vivo, no sábado e domingo, 14 e 15 de novembro, será suprimida mais de uma dezena de circulações de Alfa Pendular e de Intercidades.

O Governo impôs o recolher obrigatório entre as 13h00 e as 5h00, nos próximos dois fins de semana, uma medida imposta pelo estado de emergência.

Esclarece-se ainda é permitido o regresso a casa a um passageiro que inicie uma viagem antes das 13h00 e que a conclua já durante o período de recolher obrigatório se se encontrar num dos concelhos de risco: "o Decreto prevê, na alínea m) do art.º 3º, nº 1, o "retorno ao domicílio pessoal" no âmbito das deslocações permitidas, ou seja, o cidadão deve recolher ao domicílio quando concluir a viagem", esclareceu fonte oficial do ministério da Administração Interna.