Covid-19. Há 60 infetados no Estabelecimento Prisional de Lisboa

Há 59 reclusos e um trabalhador infetados com Covid-19 no Estabelecimento Prisional de Lisboa.



A informação foi avançada, esta quinta-feira, pela Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), que diz, ainda, ter determinado, "no âmbito do plano de contingência, a afetação dos reclusos positivos, genericamente assintomáticos, a uma única ala" da cadeia, "onde permanecerão em isolamento, separados da restante população prisional e sob vigilância e acompanhamento de pessoal clínico".

As atividades de formação escolar e profissional e de trabalho, bem como as visitas, com exceção das dos advogados, estão suspensas.

A DGRSP indica também que vai proceder-se, "em articulação com as autoridades de saúde pública", à testagem de todos os reclusos - cerca de 900 - e a nova testagem de todos os trabalhadores, que rondam os 240.

Em comunicado, a DGRSP explica que, "depois de ter sido comunicado um caso positivo de um trabalhador, o Estabelecimento Prisional de Lisboa ativou o seu plano de contingência testando os reclusos internados nos Serviços Clínicos do estabelecimento prisional, de onde resultou ficarem a conhecer-se seis casos positivos à Covid 19 em reclusos".

"Em consonância com o plano de contingência, procedeu-se à testagem dos reclusos das alas H e C (cerca de 200) e dos trabalhadores identificados (cerca de 30) como tendo tido contactos suscetíveis de risco de contágio. Esta operação de testagem concluiu-se ao final da tarde de dia 11 de novembro. Os 172 resultados recebidos esta manhã (12 de novembro) indicam haver 1 trabalhador e 59 reclusos positivos à Covid 19", lê-se, ainda no comunicado.