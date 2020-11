Casos de infeção encerram creche e pré-escola da Misericórdia da Mealhada

Veja também:

A creche e ensino pré-escolar da Santa Casa da Misericórdia da Mealhada vão estar encerradas até ao dia 21 de novembro por decisão da autoridade de saúde devido a dois casos positivos de Covid-19, anunciou a instituição esta quinta-feira.

Segundo um comunicado da Misericórdia da Mealhada, no distrito de Aveiro, as duas valências reabrem no dia 23 de novembro (segunda-feira).

"No dia 5 de novembro, devido à deteção de um caso de Covid-19 positivo de uma colaboradora, a Santa Casa da Misericórdia da Mealhada viu-se forçada a encerrar duas das salas da Casa da Criança, a sala 1 ano A e a 2 anos A", refere a nota, publicada nas redes sociais.