Balanço DGS. Há mais 5.839 casos de Covid-19 e 78 mortes nas últimas 24 horas

Dos 78 óbitos, registados nas últimas 24 horas, 50 dizem respeito a idosos com mais de 80 anos e 19 a doentes na faixa etária 70-79. Registaram-se, ainda, cinco mortes de pacientes com idades compreendias entre os 60-69 anos, três entre os 50-59 e uma entre os 30-39.

A região Norte regista o maior número de mortes devido à doença - 1.459 (+45). Seguem-se Lisboa 1.206 (+25), Centro 395 (+6) e Alentejo 73 (+2). Algarve, Açores e Madeira não regitam óbitos por Covid-19, nas últimas 24 horas.



É também no Norte do país que se verifica o maior aumento de novos casos, tendo sido reportados 3.567, nas últimas 24 horas. Já na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados mais 1.345 novos casos de infeção. Seguem-se o Centro com 749 novos casos, o Algarve com 77, Alentejo com 56, Açores com 29 e Madeira com 16.

A Direção-Geral da Saúde suspendeu, na semana passada, a habitual atualização do número de casos de Covid-19 por concelho.





[notícia atualizada às 16h40]





Mortes diárias por Covid-19 em Portugal