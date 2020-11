Rússia anuncia eficácia de 92% da vacina Sputnik V

Veja também:

A equipa de investigadores que está a desenvolver a vacina russa contra a Covid-19 anunciou que os resultados preliminares da terceira fase do ensaio clínico apontam para uma eficácia de 92% da Sputnik V.

De acordo com o Fundo de Investimento Direto da Rússia e o Centro Nacional de Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya, uma análise preliminar de 20 casos de Covid-19 identificados entre os participantes nos ensaios clínicos permitiu concluir que a vacina é 92% eficaz.

Estes resultados resultam de uma análise a mais de 16 mil voluntários, entre o total de 40 mil envolvidos no ensaio, que decorreu três semanas depois de terem recebido a primeira dose da vacina ou de um placebo.

O anúncio, divulgado hoje pela revista científica Nature, foi feito na quarta-feira, através de um comunicado publicado no ‘site’ da Sputnik V, dois dias depois de a farmacêutica Pfizer ter revelado que dados provisórios indicam que a sua vacina pode ser eficaz em 90% dos casos.

As conclusões da Pfizer decorrem, no entanto, do registo de 94 infeções entre quase 44 mil, representando uma amostra superior à russa.

Devido a esta diferença, um epidemiologista britânico, Stephen Evans, citado pela "Nature", alerta que o reduzido número de casos reportado no ensaio da Sputnik V implica um menor grau de certeza sobre a eficácia da vacina.