Joe Biden ultrapassa os cinco milhões de votos de vantagem sobre Trump

O presidente eleito dos Estados Unidos superou os cinco milhões de votos de vantagem em relação ao cessante, Donald Trump, totalizando 77,4 milhões de boletins apurados.

De acordo com a mais recente contagem, confirma-se que Joe Biden se tornou no candidato presidencial mais votado na história das eleições nos Estados Unidos, somando 77,4 milhões de votos, contra os 72,3 milhões obtidos pelo republicano Donald Trump.

No Colégio Eleitoral, Joe Biden contabiliza 290 votos e Donald Trump 217.

O Colégio Eleitoral é um órgão integrado por 538 delgados eleitos pelos estados em função da sua população. O candidato vencedor em cada estado, mesmo que seja por um único voto, garante todos os representantes, com exceção do Nebrasca e Maine, e quem garantir 270 vence as eleições.

Joe Biden já garantiu o número suficiente de votos eleitorais para ser eleito como próximo Presidente dos EUA, mas Donald Trump, que procurava a reeleição, acusa os democratas de terem “roubado a eleição” e tem denunciado, sem apresentar provas, a existência de “fraude eleitoral”, tendo apresentado várias queixas em tribunal.

Entretanto, os serviços eleitorais da Geórgia anunciaram hoje uma auditoria aos resultados nesse estado, o que desencadeará uma recontagem dos votos.

Governo de Trump bloqueia mensagens para Presidente eleito

O Governo de Donald Trump está a bloquear as mensagens que os líderes mundiais estão a enviar ao Presidente eleito dos Estados Unidos.

A cadeia de televisão CNN informou na quarta-feira que o Departamento de Estado se recusa a entregar dezenas de mensagens de líderes estrangeiros dirigidas a Biden e à sua equipa de transição.

Trump continua a não reconhecer a derrota eleitoral e está a tentar na Justiça norte-americana reverter os resultados das presidenciais, realizadas em 3 de novembro.

Funcionários do Departamento de Estado disseram à CNN que as mensagens para Biden começaram a chegar no último fim de semana, quando a sua vitória foi confirmada.

O Departamento de Estado normalmente organiza comunicações com presidentes eleitos, mas a administração Trump negou à sua equipa de transição o acesso às informações e contactos necessários para iniciar essa tarefa.

O número de países que ainda não reconheceram Biden vem diminuindo, mas inclui as duas principais potências da América Latina - México e Brasil -, além da Rússia e China.

Biden fez todas essas ligações sem a ajuda do Departamento de Estado, como é comum em outras transições para o Governo dos Estados Unidos.

O secretário de Estado, Mike Pompeo, lembrou na terça-feira que "os votos ainda estão a ser contados".

A campanha de Trump intentou processos em vários estados, alegando uma fraude eleitoral generalizada, sem provas que substanciem a acusação.

Para ganhar a eleição em tribunal, Trump teria que reverter a votação na Pensilvânia, Geórgia e Nevada ou Arizona, todos eles estados onde Biden já foi declarado vencedor ou lidera claramente a votação.