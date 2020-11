Irão ultrapassa as 40 mil mortes atribuídas à Covid-19

Veja também:

O Irão ultrapassou esta quinta-feira as 40 mil mortes ligadas à Covid-19, com as últimas 10 mil a ocorrerem em menos de um mês, continuando a lutar para conter a mais disseminada onda de infeção desde o início da pandemia.

O Ministério da Saúde iraniano anunciou hoje 457 mortes nas últimas 24 horas, assim como 117.517 infetados, o que faz aumentar o total de casos para mais de 726 mil, embora responsáveis tenham alertado que existe uma significativa subestimação dos números.

O balanço das vítimas mortais aumentou nas recentes semanas, quebrando recordes no país que há meses enfrenta o pior surto do Médio Oriente.

Quase metade das mortes ligadas à Covid-19 é registada na capital, Teerão. O pessoal de saúde alertou que o sistema está perto da sobrecarga e exigiu um bloqueio rigoroso de um mês em todas as capitais provinciais para diminuir a propagação do vírus.

Mas o governo tem resistido a fechar o país face a uma economia muito afetada por sanções norte-americanas sem precedente.

Esta semana as autoridades determinaram um recolher obrigatório noturno em Teerão e 30 outras cidades e pediram às lojas não essenciais que mandassem os seus trabalhadores para casa.

A pressão do aumento das mortes terá levado ao anúncio de que o grupo de trabalho para a Covid-19 vai analisar no próximo fim de semana uma proposta de confinamento de duas semanas, segundo o ministro-adjunto da Saúde, Qassem Janbabaei, citado pela agência Tasnim.

A pandemia de Covid-19, doença causada por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019 na China, provocou até hoje pelo menos 1.285.160 mortos em mais de 52,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço da agência France Presse.