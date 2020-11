Covid-19. Instituto Pasteur anuncia kit revolucionário de testes super rápidos

Consiste, sim, numa tira simples alojada numa unidade de plástico e usa uma pequena amostra de sangue recolhida através de uma picada no dedo, muito parecido com ferramentas usadas para testar a insulina . O sangue é testado para anticorpos relacionados ao novo coronavírus e o resultado é mostrado na tira de teste.

Além disso, e de acordo com a Mologic (empresa britânica de desenvolvimento de tecnologias de diagnóstico rápido, parceira do Instituto Pasteur neste projeto), este kit de teste rápido não requer eletricidade nem precisa de análises laboratoriais.

Em parceria com cinco entidades de investigação internacionais, o DiaTropix está a ser desenvolvido desde março e, segundo o diretor do Instituto, poderá custar apenas um dólar (0,84 euros).

O Instituto Pasteur, um centro de investigação biomédica com sede em Dakar (capital do Senegal), diz estar prestes a concluir a produção de um kit de teste diagnóstico da Covid-19 portátil, acessível e que pode dar resultados em minutos.





Em junho, foi testado um protótipo do kit, com a ajuda de fundos de doadores como o Wellcome Trust e o governo do Reino Unido. Assim que as verificações forem concluídas, o plano é começar a fabricar e distribuir os kits.

Segundo o diretor do Instituto Pasteur, estes testes rápidos estarão primeiro disponíveis no continente africano, sendo distribuídos através dos governos e de organizações de saúde, como os Centros Africanos para Controle e Prevenção de Doenças (CDC da África).

O objetivo é vir a “disponibilizar [os kits] para o público em geral, mas agora o foco está na saúde pública”, refere Amadou Sall. A meta é emitir entre 10 e 15 milhões de kits até fevereiro de 2021, acrescenta.