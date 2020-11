África com mais 318 mortes e com total de 1.917.960 infetados

O número de recuperados é agora de 1.622.252, mais 15.144 do que na véspera.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), nos 55 Estados-membros da organização registaram-se nas últimas 24 horas, mais 13.140 casos de infeção com o novo coronavírus.

África registou nas últimas 24 horas mais 318 mortos relacionados com a Covid-19, aumentando para 46.272 o total de vítimas mortais do novo coronavírus, que já infetou 1.917.960 pessoas na região, segundo dados oficiais.

O maior número de casos de infeção e de mortos regista-se na África Austral, com 830.193 infeções e 21.539 mortos por Covid-19. Nesta região, a África do Sul, o país mais afetado do continente, contabiliza um total de 742.394 casos de infeção e passou esta quinta-feira a barreira dos 20 mil mortos (20.011).

O norte de África, a segunda zona mais afetada pela pandemia, regista um total de 597.195 pessoas infetadas e 16.228 mortos e na África Oriental há 233.516 casos e 4.535 vítimas mortais.

Na região da África Ocidental, o número de infeções é de 195.417, com 2.808 vítimas mortais, e a África Central regista 61.639 casos e 1.164 óbitos.