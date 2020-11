Portugal perde com a Bélgica

A seleção portuguesa de basquetebol feminino complicou esta quinta-feira as suas possibilidades de apuramento para o Europeu, ao perder na receção à Bélgica por 59-49, em jogo da 3.ª jornada do grupo G.

A equipa lusa, que até ao momento apenas venceu a Finlândia, última do grupo só com derrotas, esteve sempre em desvantagem no marcador, apenas aproveitando para reduzir no último quarto, altura em que as belgas, líderes da “poule”, baixaram a intensidade.

Com este triunfo, a Bélgica lidera com seis pontos, resultantes de três vitórias em outros tantos jogos, sendo seguida da Ucrânia com cinco, de Portugal com quatro e da Finlândia com três.

Apuram-se para a fase final os vencedores dos nove grupos, bem como os cinco melhores segundos classificados.