Portugal – Brasil em râguebi vai mesmo acontecer em dose dupla

A seleção portuguesa de râguebi vai mesmo defrontar o Brasil em dois encontros particulares em Lisboa, em 21 e 28 de novembro, confirmou à agência Lusa o presidente da Federação (FPR), Carlos Amado da Silva.

Os encontros tinham sido descartados pela World Rugby em 27 de outubro, no mesmo dia em que Portugal ficou a saber também do cancelamento do particular com as Ilhas Fiji, previsto para 6 de novembro, em Paris, devido à pandemia de covid-19, mas o organismo que tutela o râguebi mundial acabou por fazer “marcha atrás” na decisão.

"Nunca deixei de acreditar nessa possibilidade. Embora nos tivessem informado que já não haveria jogos, depois do que aconteceu com as [Ilhas] Fiji e sabendo que a Espanha jogou no Uruguai e a Geórgia está na Nations Cup, também não podíamos ficar de fora. Perceberam que tínhamos razão", explicou o presidente da FPR.

O encontro permitirá aos “lobos” voltar a competir, mais de nove meses depois do último encontro, frente à Geórgia, em 7 de março, e o selecionador de Portugal, Patrice Lagisquet, vai aproveitar para ver em ação o máximo possível de jogadores, incluindo os profissionais que alinham nos campeonatos franceses e deverão participar no primeiro jogo frente aos brasileiros, dia 21.

A World Rugby tinha informado a FPR do cancelamento dos encontros particulares com as Ilhas Fiji em 06 de novembro, e com o Brasil, em 21 e 28, devido à evolução da pandemia de covid-19 no território europeu.

A decisão motivou uma reação do presidente da FPR, que se queixou em declarações à Lusa, em 27 de outubro, de "tratamento desigual" por parte do organismo que tutela o râguebi mundial face aos adversários diretos da seleção portuguesa na luta pelo apuramento para o Mundial.

Os dois encontros entre Portugal e Brasil têm início previsto para as 15h00 de 21 e 28 de novembro e serão disputados à porta fechada, no Centro de Alto Rendimento, no Jamor.