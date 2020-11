Sindicato tem plano de emergência para "dar dignidade" ao jogadores

"Dar dignidade" aos futebolistas em dificuldades financeiras. É este o mote do plano de emergência para o setor idealizado pelo Sindicato dos Jogadores.

Em declarações a Bola Branca, o presidente do organismo, Joaquim Evangelista, explica que estão disponíveis uma linha telefónica e uma verba que visam ajudar aqueles que foram atingidos pelas consequências da pandemia da covid-19. A fundo perdido.

"Nós queremos que os jogadores tenham uma verba para fazer face [aos problemas]. Para que não andem a mendigar e não seja necessário recorrerem ao mais básico. Ao pacote de arroz e de leite. Tendo, no entanto, consciência de que há pessoas a passar por essa necessidade. Mas queremos evitar isso. Queremos dar dignidade ao jogador e à jogadora de futebol. E atribuir uma verba que lhes permita responder a este desafio. Este plano de emergência assenta na consciencialização de que têm problemas acrescidos, mas que podem contar connosco", afiança Evangelista.

Os jogadores e jogadoras em dificuldades poderão ligar para o número 213219594. São 250 mil euros de apoio total, sendo que ao nível social a verba é entre 250 e 750 euros.

O líder do Sindicato assegura que a iniciativa que não se esgota nesta valência.

"Há o apoio social, a fundo perdido, mas também o fundo de garantia salarial, que já existe mas que queremos reforçar, direcionado ao incumprimento de salários. Por fim, não menos importante, existe a resposta à saúde física e psicológica. Este problema afeta os atletas na competição e a nível pessoal. Temos psicólogos disponíveis para os jogadores, no país, e o Sindicato suporta as primeiras quatro consultas", garante.

Sindicato pretende fatia do dinheiro europeu

Para além dos outros agentes do futebol, Joaquim Evangelista aponta igualmente a uma entrada do Governo nesta missão. Nomeadamente, canalizando para o apoio ao futebol não profissional uma fatia do dinheiro europeu destinado a Portugal.

O presidente do Sindicato dos Jogadores defende que há que reconhecer o papel da atividade desportiva, e do futebol em particular, no nosso dia a dia. E ainda mais em plena pandemia.

"Não estou a discutir o futebol da I Liga. Estou a falar do futebol onde as dificuldades são evidentes. E espero que sejam canalizadas verbas para as competições não profissionais. Refiro-me ao Campeonato de Portugal e também ao futebol feminino. E que se consiga manter as competições", argumenta.

Joaquim Evangelista considera "da mais elementar justiça" que uma parte do dinheiro do fundo de recuperação da União Europeia seja investida no futebol e lamenta "que não haja uma discussão séria sobre o papel do desporto na sociedade".

"Neste momento particular, importa saber o que é que podemos oferecer aos outros através do futebol. Esta é a essência do plano de emergência do Sindicato", sustenta o dirigente.

Evangelista recorda que, tal como na temporada anterior, já esta época houve urgência em ajudar clubes nacionais com dificuldades para cumprirem os seus compromissos:

"Na época de 2019/20, tivemos de socorrer a Oliveirense, e entregámos 20.600 euros a União da Madeira SAD [24.000], a União de Leiria [20.350], ao Desportivo das Aves [19.250], ao Fátima [26.700, já devolvidos], ao Olímpico do Montijo [20.800, já devolvidos] e ao Torreense [10.650]. Este ano, estando no início a competição, já adiantámos 18 mil euros ao Vitória [de Setúbal]."