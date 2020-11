Ricardo Soares lembra feitos no adeus ao Moreirense

"Queria agradecer a toda a estrutura do clube sem exceção pela oportunidade que me foi dada. Agradeço também a todos os meus jogadores que foram incansáveis nestas 2 temporadas de sucesso, em que alcançamos um honroso 8° lugar na época 2019/20 e até ao momento nesta temporada 2020/21, e com todas as complicações existentes devido ao Covid, eles foram sempre incríveis", enalteceu o técnico.

Ricardo Soares despediu-se dos adeptos, estrutura e jogadores do Moreirense com uma emotiva mensagem na redes sociais.

Orgulho pela valorização e pena pelos adeptos

O treinador, de 46 anos, que a Renascença sabe que deverá render Rui Almeida no Gil Vicente, também se mostrou "muito feliz por ter contribuído na valorização dos ativos do clube". Deu o exemplo do avançado Fábio Abreu, "uma das maiores vendas da história do clube".

"E por último queria agradecer a todos vocês, adeptos, que infelizmente têm sido impedidos de nos apoiarem nos estádios. Estiveram sempre connosco, em todos os momentos, e por isso fico triste por não me poder despedir de vocês de uma forma mais agradável. Mas a vida é assim mesmo. Muito obrigado", escreveu o treinador de Felgueiras.

Ricardo Soares, cuja saída foi comunicada na segunda-feira, deixou o Moreirense na 11.º posição do campeonato, ao fim de seis encontros, com o saldo de duas vitórias, dois empates e duas derrotas. O clube cónego não disputou a sétima jornada, frente ao Paços de Ferreira, devido a um surto de Covid-19 no plantel. O jogo foi adiado para data a definir.