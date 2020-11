A Macedónia do Norte venceu a Geórgia por 1-0, na final do “playoff” da divisão C da Liga das Nações, e está apurada para o Europeu.

O veterano Goran Pandev, de 37 anos, marcou o golo da vitória aos 56 minutos.

O sportinguista Stefan Ristovski foi titular na seleção da Macedónia.

É a primeira vez que a Macedónia do Norte se apura para um Campeonato da Europa. Vai fazer parte do Grupo C, com Holanda, Ucrânia e Áustria.