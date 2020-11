Jiangsu Suning vence campeonato chinês pela primeira vez

O Jiangsu Suning sagrou-se pela primeira vez campeão chinês, esta quinta-feira, depois de vencer no segundo jogo da final o Guangzhou Evergrande, que detinha o título, por 2-1, em Suzhou.

Depois do nulo no primeiro embate, o italiano Éder deu vantagem ao Jiangsu Suning nos descontos da primeira parte, numa altura em que o Guangzhou Evergrande já atuava com menos uma unidade, por expulsão de He Chao.

Na segunda parte, logo aos 47 minutos, o brasileiro Alex Teixeira aumentou a vantagem. O Guangzhou Evergrande ainda conseguiu reduzir a diferença os 61, por Wei Shihao.

O Jiangsu Suning, comandado pelo romeno Cosmin Olaroiu, festejou o primeiro título chinês de sempre, depois de já ter sido vice-campeão em 2012 e 2016. Tinha ficado, precisamente, atrás do Guangzhou Evergrande, agora treinado pelo italiano Fabio Cannavaro.

Esta temporada, o campeonato chinês teve uma fase regular mais curta, com as equipas dividas em dois grupos, e depois foi decidido através de "play-off", devido à pandemia da covid-19.

O Shanghai SIPG, do técnico Vítor Pereira, terminou a prova no quarto lugar. O Wuhan Zall, que contou com o central Daniel Carriço, que fez 11 jogos e marcou um golo, ficou no 15.º e penúltimo lugar.