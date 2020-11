O argentino Eduardo Coudet é o novo treinador do Celta de Vigo.

O clube espanhol anunciou que o agora ex-treinador do Internacional de Portalegre, de 46 anos, assinou contrato válido até junho de 2022.

Eduardo Coudet, também conhecido como "Chacho", sucede a Óscar García, que foi despedido ao fim de nove jornadas devido aos maus resultados. O Celta é 17.º classificado da La Liga, com sete pontos, apenas um acima da linha de água, e não vence há sete jogos.

Coudet foi premiado com o salto para o futebol europeu devido à grande época que estava a fazer no Internacional: deixou a equipa na liderança do Brasileirão e apurada para os oitavos de final da Taça Libertadores.

Enquanto jogador, Coudet representou o Celta de Vigo em 2002/03.