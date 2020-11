Portugal desce três lugares no ranking da competitividade do talento

Pelo segundo ano consecutivo, Portugal desceu três lugares no ranking mundial de talento do Centro Mundial de Competitividade IMD, passando do 23.º para o 26.º lugar, entre 63 economias analisadas, segundo um comunicado divulgado pela Porto Business School, parceira do projeto.

“Este foi o pior resultado alcançado pelo país desde 2016, ano em que ocupava a 25.ª posição.”

A descida mais significativa a contribuir para a perda de três lugares “ocorreu no indicador 'Investimento e Desenvolvimento', onde Portugal decresceu nove posições, passando do 13.º para o 22.º lugar, principalmente devido à baixa pontuação em formação de colaboradores”.

Por outro lado, tem destaque positivo “a forte percentagem que o país apresenta ao nível da força de trabalho do sexo feminino (49,3%), relativamente à sua força laboral total”.

No item 'Atratividade', Portugal desceu um lugar, do 32.º para o 33.º, muito devido à baixa classificação nos critérios de "justiça", "motivação dos colaboradores" e "saída de pessoas com boa formação e qualificação".

Portugal subiu três posições no indicador de 'Preparação'. Esta subida, que o coloca na 24.ª posição, foi motivada pela boa pontuação do país em 'Management Education' [Educação para a Gestão] e 'Competências Linguísticas', pode também ler-se no documento.

Segundo o comunicado divulgado, “desde 2018 - ano em que alcançou o melhor resultado, com o 17.º lugar - Portugal tem vindo a perder posições no que respeita ao seu talento", com a descida mais acentuada a ter acontecido entre 2018 e 2019 (17.º lugar para 23.º).

Esta lista mundial é liderada pela Suíça, seguindo-se a Dinamarca (2.º) e o Luxemburgo (3.º), com o números de dez países mais competitivos do mundo a ser completado, por ordem, pela Islândia, Suécia, Áustria, Noruega, Canadá, Singapura e Países Baixos.