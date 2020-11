Guerra de horários. Afinal nenhum super ou hipermercado vai abrir às 6h30 da manhã

"É uma provocação porque é produtora de tudo aquilo que não é desejável neste momento, que é de provocar, induzir ruturas sociais. Nesse sentido não deixaremos que se antecipem os horários de abertura no concelho de Cascais. Vamos manter os mesmos horários de abertura em relação ao período antes do estado de emergência."

Neste quadro, o grupo que gere a cadeia Pingo Doce informa que os horários habituais das suas lojas vão manter-se inalterados ao fim de semana.

Contactada pela Renascença, a Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição (APED) sublinha que sempre defendeu que as lojas possam abrir mais cedo enquanto estiverem em vigor as restrições no quadro do estado de emergência, mas não às 6h30.

"Vimos sempre com bons olhos, tendo em conta as medidas propostas para limitação de circulação de pessoas, a antecipação dos horários e o que a APED defendeu foi a abertura às 8h, quer do retalho alimentar – os vulgos supermercados – quer no retalho especializado, de outras áreas de negócio", explica o diretora-geral da APED, acrescentando que as decisões camarárias "vão ao encontro desse equilíbrio que nós temos pedido".

Questionado sobre a intenção de abertura às 6h30, agora revertida pela cadeia Pingo Doce, Gonçalo Lobo Xavier diz que não comenta "as políticas comerciais dos associados da APED", reforçando que o que foi pedido "foi a antecipação para as 8h, para dar a possibilidade às pessoas de terem mais liberdade de escolha e evitar aglomerados, que é isso que nós não queremos que aconteça".