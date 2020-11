Seleção treina com um titular e Guerreiro, mas sem Ronaldo

O apronto desta quinta-feira da seleção nacional teve três notas de destaque: Raphael Guerreiro esteve presente, após ter sido autorizado a juntar-se mais tarde à concentração; só um dos titulares da goleada (7-0) a Andorra treinou; e Cristiano Ronaldo não participou.

Pedro Neto esteve na sessão com todos os jogadores que não alinharam de início na Luz, na véspera, ao contrário dos restantes dez titulares do encontro e de Cristiano Ronaldo, que entrou apenas ao intervalo.

No sábado, Portugal, vigente campeão da Liga das Nações, recebe a França, a contar para a quinta jornada do grupo 3, confronto que pode ser decisivo para o apuramento para a "final four" da prova.

A equipa de Fernando Santos lidera o grupo, com 10 pontos, os mesmos dos franceses, que no entanto têm pior diferença de golos.

A partida está marcada para as 19h45, no Estádio da Luz. Terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.