Rui Pataca: "França está fragilizada e desiludida"

A França e os seus adeptos "estão desiludidos" após a derrota sofrida diante da Finlândia, por 0-2, a três dias de defrontar Portugal.

As campeãs do mundo e da Europa lutam pelo primeiro lugar do grupo 3 da Liga das Nações, que dará acesso à "final four".

A favor de Portugal, explica Rui Pataca, em entrevista a Bola Branca, estão dois fatores. O primeiro é a goleada imposta a Andorra e o regresso de Cristiano Ronaldo, rodeado de "muita qualidade". O segundo é uma "França fragilizada", após a derrota no particular com a Finlândia, mas que apresentará, como sempre, "um meio-campo muito forte" e que será rigorosa defensivamente.