Rui Jorge elogia qualidade, mas lamenta finalização

O selecionador de Sub-21 estava “muito satisfeito com a qualidade de jogo, mas menos satisfeito com a finalização”.

Rui Jorge comentou assim o Portugal 3-0 Bielorrússia de qualificação para o Euro da categoria.

O técnico nacional diz acreditar que a pouca eficácia na finalização “tenha sido circunstancial”.

“A qualidade dos jogadores leva-nos a dizer que em várias destas situações que hoje, por acaso, não marcaram, que o conseguem fazer. [Houve] um pouco de azar também, com uma bola que bate no poste, passa a linha de baliza e sai pela linha final, o que não é normal, a somar a algumas boas defesas do guarda-redes”, referiu.

Rui Jorge acrescenta: “Acreditamos que, com o trabalho que desenvolvemos e a qualidade dos jogadores que temos, estamos mais próximos de ganhar jogos."

Já sobre a Holanda, o adversário que lidera o grupo, o técnico das quinas não quis adiantar-se.

Portugal venceu a Bielorrússia por 3-0, com golos de Fábio Vieira, Gonçalo Ramos e um autogolo, e está mais perto da fase final do Europeu de esperanças.