Portugal derrotou a Bielorrússia e o resultado foi escasso

A seleção de Sub-21 venceu a Bielorrússia, por 3-0, em partida da 8.ª jornada do Grupo 7 de qualificação para o Euro 2021 da categoria.

A equipa das quinas marcou graças a um autogolo de Prischepa e a duas grandes penalidades apontadas por Fábio Vieira e Gonçalo Ramos.

Destaque para o avançado do Benfica que marcou no dia em que se estreou neste escalão.

Portugal dominou completamente a partida e desperdiçou uma mão cheia de ocasiões para ampliar a vantagem.

Com este resultado, os comandados de Rui Jorge seguem no segundo lugar do grupo, com 21 pontos, menos três que a Holanda.

Os Sub-21 vão agora defrontar o Chipre, no domingo, e depois a Holanda para decidir quem vence o grupo.