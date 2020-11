Jorge Silvério. “Cristiano Ronaldo não está mais ansioso”

Cristiano Ronaldo marcou um golo a Andorra e ficou a sete dos 109 do iraniano Ali Daei, o recordista mundial de golos obtidos por uma seleção nacional. Sábado, no jogo com a França, a questão que se impõe é se a ansiedade do craque português, para somar mais golos, pode interferir no rendimento coletivo da equipa. Jorge Silvério, doutorado em Psicologia do Desporto, não acredita no aumento dos índices de ansiedade do jogador.

“Ronaldo não precisa de marcar neste jogo para conseguir derrubar esse recorde. Está a sete golos de Ali Daei e vai conseguir bater o recorde naturalmente como tem conseguido muitos outros. E não me parece que seja isso que o torne mais ansioso e influencie a prestação da equipa porque noutras alturas em que tentou bater recordes e conseguiu não houve essa influência”, argumenta, no espaço de opinião semanal em Bola Branca.

Confiança a mais nem sempre ajuda

Portugal joga sábado com a França o jogo decisivo nas contas do Grupo 3 da presente edição da Liga Europa. As equipas voltam a reencontrar-se um mês depois de um empate a zero em Paris e ainda com a final do europeu de 2016 na memória de todos.

Jorge Silvério antevê que o jogo de Paris terá pouca influência mental nos jogadores. “Neste momento a seleção portuguesa está numa fase em que a confiança é tremenda. O acreditar que podem conseguir atingir resultados é de tal forma determinante que essa final pouca influência terá no jogo do próximo sábado. Se houver alguma influência é positivo pelo facto de termos conseguido ganhar e ainda por cima em França. Essa memória está bem presente não só nos jogadores como em todos os portugueses que gostam de futebol. Mas é preciso algum cuidado. Às vezes isto pode levar a um excesso de confiança e Fernando Santos está obviamente atento a isso. Muitas vezes as pessoas pensam que quanto mais confiança melhor, mas muitas vezes a confiança a mais pode prejudicar o rendimento desportivo”, adverte o especialista em Psicologia do Desporto.

Os bons indicadores do jogo com Andorra

Apesar do momento de confiança elevada da equipa das quinas, Jorge Silvério encontra aspetos muito positivos no jogo com Andorra que acrescentam expectativas favoráveis ao jogo com a França. “Este jogo com Andorra, o resultado e a maneira como correu foi um excelente indicador porque os jogadores mantiveram-se sempre a lutar pelo resultado independentemente do seu avolumar. Esse é um bom indicador de como a seleção se está a sentir neste momento. Espero num jogo que vai ser decisivo que a seleção continue a demonstrar o que tem demonstrado até agora sob a liderança de Fernando Santos”, refere Jorge Silvério.