Cristiano Ronaldo chega às 100 vitórias pela seleção nacional

Cristiano Ronaldo atingiu, diante de Andorra, a marca das 100 vitórias ao serviço da seleção nacional, um registo inédito por Portugal.

A marca foi conseguida à 168.ª internacionalização, o que dá ao capitão, que entrou apenas ao intervalo da goleada por 7-0, na Luz, uma percentagem de 59,52% de vitórias de quinas ao peito.

Tudo começou há mais de 17 anos, quando Cristiano Ronaldo, acabado de assinar pelo Manchester United, foi chamado pela primeira vez por Luiz Felipe Scolari para um particular frente ao Cazaquistão, em Chaves. O avançado, então com 18 anos, entrou ao intervalo para o lugar de Luís Figo e, aos 60 minutos, viu Simão Sabrosa apontar o golo da vitória.



Foi o primeiro de 100 triunfos de Cristiano Ronaldo ao serviço da seleção nacional. Os golos já são mais que as vitórias: 102, com o que apontou frente a Andorra. O avançado da Juventus está a sete de igualar o recorde mundial do já retirado Ali Daei, que marcou 109 golos pelo Irão.

Quem mais sofreu e quem falta sofrer

O Luxemburgo é a seleção que Cristiano Ronaldo mais vezes bateu: oito. Em segundo lugar, estão cinco seleções derrotadas quatro vezes: Países Baixos (sempre em fases finais), Rússia, Dinamarca, Hungria e Letónia.

Completam o pódio Croácia, Suécia, Lituânia, Arménia, Cazaquistão, Azerbaijão, Estónia e Andorra, que Cristiano Ronaldo derrotou três vezes.

No total: além de invicto, Cristiano Ronaldo soma 42 vitórias em 50 jogos frente a equipas que nunca estiveram num Mundial; 31 em 58 diante de equipas que estiveram num Campeonato do Mundo; 22 em 34 face a seleções que atingiram a final de um Europeu ou Mundial; e cinco, em 26, perante as oito seleções que já foram campeãs do mundo.

Cristiano Ronaldo nunca derrotou a Alemanha (quatro jogos), a Inglaterra (três), a Itália (dois) e o Uruguai (um). Por outro lado, já venceu duas vezes a Espanha (seis jogos), uma vez a Argentina (dois), uma vez o Brasil (três) e uma vez a França (cinco). O capitão da seleção portuguesa derrotou a França quando mais importou: na final do Euro 2016.

O extremo, de 35 anos, já celebrou vitórias diante de 53 países diferentes: 35 da Europa (UEFA), nove de África (CAF), quatro da Ásia (AFC), dois da América do Sul (CONMEBOL), dois da América do Norte, Central e Caraíbas (CONCACAF) e um da Oceânia (OFC).



A maioria das vitórias aconteceu em casa: foram 47, contra 30 em campo neutro e 23 fora. Cristiano Ronaldo também venceu mais vezes por Portugal quando representava o Real Madrid (54), contra 37 ao serviço do Manchester United e nove pela Juventus, que representa desde 2018/19.