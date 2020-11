Pinturas da Igreja do Espírito Santo devem ficar à vista depois do restauro

Seis pinturas murais na Igreja do Espírito Santo, em Évora, que estavam ocultas e foram colocadas a descoberto por trabalhos de restauro no edifício estão, agora, a ser estudadas pela universidade local.

A descoberta foi feita em outubro, mas a notícia só foi divulgada esta terça-feira pela Universidade.

A Renascença conversou com Milene Gil, uma das investigadoras do laboratório Hercules, da Universidade de Évora, que fez parte desta descoberta e que revela aqui os pormenores.

Quando é que se fez esta descoberta, e como?

Em outubro a equipa de conservação e restauro começou a retirar as telas que estavam nas tribunas, para levar para restauro, e qual foi a surpresa quando por trás se encontraram estas pinturas. Trata-se de seis pinturas murais, executadas na própria parede, que têm uma qualidade extraordinária. Originalmente eram oito, nós não sabemos o que aconteceu a duas delas, porque não existem na íntegra, só se vê alvenaria, mas as outras seis estão em estado fragmentário, exceto uma, que está completa.

E isso levantou alguma curiosidade. Porquê o estado fragmentário destas pinturas? O que lhes terá acontecido? E depois outra coisa que nos despertou muita atenção foi realmente a qualidade plástica que une as seis.

Que imagens é que estão representadas?

Para um historiador de arte é fácil perceber, com certeza. Penso que é o ciclo de Nossa Senhora e possivelmente de Jesus Cristo, mas melhor do que ninguém um historiador de arte poderá observar o que resta das imagens e reconstituir todo o programa iconográfico.

E é possível datar as pinturas?

Temos um apontamento muito interessante, porque temos uma historiadora a trabalhar connosco, do departamento de História da Universidade, e ela encontrou um relato do Século XVII, feito por um padre Fialho, que faz uma pequena descrição da nave e que menciona estas pinturas. E não só menciona estas pinturas como interessantemente ele achava as pinturas muito boas, apesar de não mencionar o nome do autor.

Segundo ele, as pinturas devem rondar o ano 1630, por isso nós já temos uma data possível e agora vamos estudá-las do ponto de vista – é isto a minha missão – da técnica, dos materiais utilizados, para ver se são coincidentes com os materiais usados na época, e para tal também estamos a fazer o levantamento completo do estado de conservação, dos problemas existentes, para depois a equipa de conservação e restauro ter dados para delinear a melhor forma de salvaguardar este núcleo no futuro.

O que se segue?

A primeira preocupação foi o estado de conservação das pinturas. Depois surgiu esta parte da curiosidade técnica. Porque em 1630 a técnica predominante na região era a do fresco, porque estamos numa região rica em carbonatos. Ora, acontece que, segundo esse relato do padre Fialho, as pinturas muito possivelmente não são feitas a fresco – segundo ele não são – mas sim a óleo sobre cal. E isto para nós é um dado novo, porque aqui em Évora pelo menos não era comum. Quem é que afinal a fez? Era de cá? Não era de cá? E isso para os historiadores vai-nos dar novas perspetivas sobre a pintura mural eborense da época, e também a nível de conservação e restauro dá-nos apontamentos novos, porque uma coisa é restaurar um fresco, outra coisa é restaurar uma pintura com técnica mista, em que alguns dos materiais e produtos que têm de ser utilizados, nomeadamente na limpeza, se calhar são ligeiramente diferentes.

Depois deste estudo, o que se pode fazer?

Segundo o padre Manuel Ferreira, dono da obra, o desejo não é que elas voltem a ser tapadas pelas telas, mas sim que as telas sejam deslocadas para perto, igualmente na nave, mas noutro sítio, e deixar à vista as pinturas.