Museus, Monumentos e Palácios Nacionais com entrada gratuita ao fim de semana

Se vive num dos 121 concelhos abrangidos pelas novas normas de confinamento ao fim de semana que o impedem de sair, a não ser para o estritamente necessário, saiba que pode aproveitar a manhã visitando com a família um dos Museus, Monumentos ou Palácios Nacionais de forma gratuita.

A Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) anunciou em comunicado que “no contexto das regras de confinamento em vigor” o horário de abertura dos Museus, Monumentos e Palácios Nacionais, aos fins de semana, passa a ser entre as 10 horas e as 13 horas. A última entrada tem como hora limite as 12h30, explica a mesma nota

Face ao encerramento destes equipamentos culturais à tarde, a DGPC decretou que “a título extraordinário” nos fins de semana de manhã a entrada nos Museus, Monumentos e Palácios Nacionais passa a ser gratuita.

Esta decisão da DGPC enquadra-se no Decreto-Lei 8/2020 que regulamenta a aplicação do estado de emergência em 121 concelhos do país, no âmbito das medidas preventivas de resposta à pandemia da Covid-19.

A DGPC tutela 156 museus integrados na Rede Portuguesa de Museus, e monumentos e palácios nacionais, como os palácios da Ajuda e Mafra, ou o Castelo de Guimarães.

Já antes alguns museus tinham anunciado alterações aos horários ou, em alguns casos optaram pelo encerramento total.

Face às novas regras de confinamento, em vigor até 23 de novembro, por exemplo, o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Belém decidiu fechar portas nos próximos dois fins de semana - dias 14 e 15, e 21 e 22 de novembro. Durante a semana manterá o horário das 11 horas às 19 horas.

Atualmente com a exposição dedicada a René Lalique, a Gulbenkian vai manter o seu museu aberto nos próximos dois fins de semana, entre as 09h30 às 12horas.

Quanto ao Museu Coleção Berardo, no Centro Cultural de Belém, vai encerrar aos sábados e domingos, às 13 horas, sendo a última entrada às 12h30. Quem também optou por fechar portas foi o Museu do Dinheiro, em Lisboa que não terá visitas nos fins de semana de 14 e 15 e de 21 e 22 de novembro.

No Porto, o parque e museu da Fundação de Serralves também só estarão abertos durante a manhã, nos fins de semana do confinamento.

Nos 121 municípios mais afetados pela pandemia vigora, até 23 de novembro, o recolher obrigatório entre as 23 horas e as 5 horas, de segunda a sexta-feira. Nos fins de semana de 14 e 15 de novembro, e de 21 e 22 de novembro, de acordo com as novas regras de confinamento decretadas pelo Governo há "limitação da liberdade de circulação" entre as 13 horas de sábado e as 5 horas de domingo e as 13 horas de domingo, e as 5 horas de segunda-feira.