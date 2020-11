​Agência Nacional de Inovação distingue trabalho da Renascença

A Agência Nacional de Inovação (ANI) distinguiu o jornalista da Renascença André Rodrigues na 3ª edição do Prémio Nacional de Jornalismo de Inovação.



André Rodrigues foi o autor do trabalho ColRobot quer revolucionar setor automóvel e aeroespacial.

O prémio tem por objetivo “valorizar e reconhecer o jornalismo sobre inovação de base científica e tecnológica”. Na edição deste ano, a iniciativa registou um recorde de 65 candidaturas, o que representa um aumento de 75% face a 2019.

O júri premiou também Manuel Pestana Machado, do Observador, Bruno Filipe Pires, do Barlavento, Mariana Nogueira Miranda, do Jornal Universitário do Porto, e Duarte Baltazar, da RTP.

“O jornalismo sobre inovação de base científica e tecnológica tem margem para crescer em muitos órgãos de comunicação social”, salientou o presidente da ANI, Professor Eduardo Maldonado, recordando que é necessário “incentivar cada vez mais a produção de trabalhos que demonstrem o elevado impacto que a I&D tem na vida de cada um de nós e na competitividade da economia”.

O Prémio Nacional de Jornalismo de Inovação conta com o apoio da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) e do Sindicato dos Jornalistas. A cerimónia de anúncio dos vencedores realizou-se esta quarta-feira, no Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia em Évora, tendo participado, entre outros, o secretário de Estado Adjunto e da Economia, João Neves.