Rúben Amorim chama 11 jovens para o treino do Sporting

Rúben Amorim chamou 11 jogadores da formação para o treino desta quarta-feira do Sporting, após ter dado três dias de folga ao plantel.

Gaspar, Diego Callai, Loide Augusto, Nicolai Skoglund, Mees de Wit, Tiago Ferreira, Hevertton Santos, Paulo Agostinho, Diogo Cabral, Flávio Nazinho e Edu Pinheiro compensaram as ausências dos vários jogadores que estão a representar as respetivas seleções.

São eles Andraz Sporar (Eslovénia), Gonzalo Plata (Equador), Zouhair Feddal (Marrocos), Pedro Porro (sub-21 de Espanha), Luís Maximiano, Nuno Mendes, Daniel Bragança, Pedro Gonçalves e Joelson Fernandes (sub-21 de Portugal).

Quanto ao boletim clínico, Sebastián Coates, dispensado da seleção do Uruguai devido a lesão, fez tratamento. Bruno Tabata e Vitorino Antunes fizeram trabalho no ginásio e no relvado.

O Sporting volta a treinar na quinta-feira, às 11h00, em Alcochete.