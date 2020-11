​Não faz qualquer sentido

Integrados num denso calendário que os jogadores, todos os jogadores europeus, estão a enfrentar, estão a chegar três desafios internacionais que a nossa seleção vai realizar no breve espaço de sete dias.



Hoje à noite os escolhidos por Fernando Santos vão defrontar a frágil formação de Andorra, no sábado, já a sério, terão como adversário o campeão do mundo e vice-campeão da Europa, a França, para na terça-feira estarem na Croácia para o derradeiro encontro da fase de grupos da Liga das Nações.

Antes de falar da importância, sobretudo dos dois últimos jogos, é importante apontar aqui o dedo à FIFA e à UEFA pelo facto de ambos obrigarem os países a incluírem na sua agenda de trabalho um jogo amigável, que acaba por não fazer qualquer sentido.

A situação de pandemia com que continuamos a defrontar-nos, tem causado problemas de vária ordem, e o futebol não tem escapado a essa triste realidade.

Um desses problemas tem a ver com a necessidade de comprimir os calendários, que incluem compromissos tanto de nível nacional como internacional.

E isso obriga a que os jogadores estejam em ação de três em três dias, o que agrava ainda mais a sua condição por estarmos a entrar em tempo de inverno, com todas as dificuldades que isso acrescenta.

É verdade que o jogo de hoje com Andorra não deve ser mais do que um breve passeio, tanto mais que o nosso selecionador deve formar um onze recorrendo a jogadores habitualmente pouco utilizados.

Só que no sábado, com a França, tudo muda de figura. Aí jogar-se-à a decisão de seguir em frente ou ficar pelo caminho, e depois, na Croácia, tudo ficará a depender do desafio anterior.

Portugal, vencedor da primeira edição da Liga das Nações, vai empenhar-se na renovação desse título. Só que essa tarefa vai obrigar a um enorme esforço a que alguns jogadores poderão não estar, nesta altura, em condições físicas de dar resposta.