Presidente da CEP. A Igreja "procurou ser sinal de esperança" durante a pandemia

A assembleia plenária da Conferência Episcopal Portuguesa, que decorre entre esta quarta-feira e sábado em Fátima, reúne-se pela primeira vez de forma "parcialmente presencial", mas maioritariamente online, "para permitir uma participação segura", tendo em conta a "preocupante situação de pandemia em que se encontra o país e o mundo", sublinha o presidente da CEP.

No seu discurso de abertura, D. José Ornelas afirmou que o encontro vai refletir "sobre a realidade e os desafios do presente e as perspetivas de futuro, que a crise representa para toda a Igreja, concretamente para a Igreja em Portugal".

“Durante os meses passados - certamente com falhas e de forma que deve sempre ser melhorada - a Igreja em Portugal procurou ser sinal de esperança. Nunca se fechou com medo nem comodismo, mas tomou as medidas necessárias para evitar a expansão da pandemia, afirmando, na palavra e no comportamento, que é possível viver e celebrar juntos, com a contenção e as medidas necessárias, reafirmando a própria fé, traduzida na atitude responsável de cuidar uns dos outros e do mundo no seu conjunto", afirmou.

O também bispo de Setúbal admitiu ser "motivo de particular esperança que, neste contexto, inúmeros jovens tenham despertado para uma participação ativa na vida das comunidades (...) com especial relevo no acolhimento, nas plataformas de redes sociais e na assistência a quem precisa".