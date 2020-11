Papa reafirma empenho da Igreja em erradicar abusos

“Foi publicado ontem [terça-feira] o relatório sobre o doloroso caso do ex-cardeal Theodore McCarrick ”, disse o Papa no final da catequese, transmitida a partir da biblioteca do Palácio Apostólico. “Renovo a minha proximidade às vítimas de todos os abusos e o empenho da Igreja em erradicar este mal”, concluiu com uma breve pausa de silêncio.

Na reflexão da catequese, o Santo Padre considerou importante rezar sempre, “mesmo quando temos a impressão de estar a perder tempo, porque Deus tarda a responder”, mas, à semelhança do que aconteceu com tantos santos e santas, “ainda que o Céu nos pareça surdo e mudo, continuemos a rezar, porque, mesmo na noite da fé, nunca estamos sozinhos”.

Francisco garante que ”Deus é mais paciente do que nós, e quem bate à porta do seu coração com fé e perseverança não fica desiludido, pois o nosso Pai sabe bem do que precisamos“. Para isso, é preciso "uma disposição corajosa para invocar Deus… até para “discutir” com Ele, sem se resignar ao mal e à injustiça”. Segundo o Papa, nunca se deve desanimar, porque “nas noites de fé, quem reza nunca está sozinho”.

“Se não rezamos, não teremos força para avançar na vida. A oração é como o oxigénio da vida. É atrair para nós a presença do Espírito Santo, que nos faz sempre avançar”, indicou, na audiência geral que decorreu na biblioteca do Palácio Apostólico, à porta fechada e com transmissão online.