“Não sou fofinho com tiranos”, diz Santos Silva sobre "geringonça" nos Açores

Augusto Santos Silva mostra-se crítico da solução para o governo nos Açores e garante que não quer proximidade com tiranos – designação que atribui ao partido Chega.

Ouvido nesta quarta-feira no Parlamento, o ministro dos Negócios foi questionado pelo deputado da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo, sobre as boas relações que Portugal continua a ter com a China. E respondeu assim:

“Em relação a ser fofinhos com tiranos ou amigos de tiranos ou defensores de ditaduras, senhor deputado, só tenho a dizer isto: esta gravata é açoriana. Eu não pertenço a nenhum partido que esteja encostado a quem gosta de ditadores e tiranos para efeitos apenas de garantir algum apoio governamental”, afirmou enquanto nas bancadas se começava a ouvir reações.

“Como veem pelas minhas palavras e pela vossa reação, eu não sou mesmo fofinho com tiranos nem com amigos de tiranos nem com primos de amigos de tiranos nem com vizinhos circunstanciais que se encostem a primos de amigos de tiranos para efeitos de provocar mudanças”, reforçou.

Na sua intervenção, Santos Silva lembrou que a mudança nos Açores se está a fazer à custa do Chega, partido que diz ser amigo de ditadores e tiranos.