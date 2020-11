“Teremos de decidir em relação a pessoas que vão ficar dias em isolamento à espera da morte”

Mas não podemos dizer o contrário: sem economia não há saúde pública nem combate à pandemia?

Os países que estão a dar melhor resposta de economia vs. pandemia são os países asiáticos, quer sejam autocracias, que obviamente são criticáveis do ponto de vista humanista, quer sejam democracias sólidas como Taiwan e a Coreia do Sul.

Conseguiram incutir o controlo da pandemia que lhes permitiu continuar a economia de forma quase intocada. O nosso problema é a entropia da nossa sociedade em que uns gritam para um lado e outros para o outro.

Temos dificuldade em respeitar a liderança, independentemente de concordarmos. A desorientação das pessoas em relação à atitude individual e coletiva faz com que tenhamos perdido o controlo da pandemia, quer por imposições do Governo, quer pelo aumento das mortes que teria sempre impacto nas atividades económicas.

Já disse que estamos perto do momento em que vamos ter de fazer escolhas entre doentes Covid e não Covid. Como serão feitas essas escolhas?

É sabido que a Ordem dos Médicos e a Sociedade de Cuidados Intensivos já emitiu um comunicado, nunca concretizando os critérios, mas balizando as perspetivas de interpretação que os médicos devem ter em conta para tomarem este tipo de decisões.

Temos de gerir recursos e olhar para as pessoas no seu potencial de vida, isto tem a ver com a idade e com as doenças associadas, a reserva fisiológica e a capacidade funcional que as pessoas têm. É olhar para o doente com a gravidade da doença e o seu estado prévio e a sua possibilidade de a ultrapassar. É a forma mais democrática e humana de exercer medicina perante um desafio destes, é super-doloroso para quem o faz até porque aquilo que caracteriza esta doença é a sua lentidão. Se calhar não seria tão difícil tomar decisões que são de minutos. Teremos de decidir em relação a pessoas que ficam dias em isolamento no hospital à espera da sua morte, e isto tem uma dureza emocional para os profissionais de saúde que é muito difícil de explicar para quem não está dentro de um hospital.

Sabemos que a idade não será o único critério, haverá as comorbilidade, mas entre comorbilidades como se avaliará?

Isto é tudo menos uma ciência exata e não é possível de pôr numa folha de excel e encontrar um resultado. Será sempre uma manobra interpretativa do corpo clínico e sujeito a interpretações diferentes, por médicos diferentes. Isto sempre será assim, a medicina não é uma ciência exata que exclui o clínico da sua interpretação.

Que impacto terá nos médicos que tomam essas decisões e que ao contrário de si não são preparados para a medicina de catástrofe?

Eu confesso que tenho vivido nos últimos tempos uma intensidade emotiva que não tem paralelo. Acho que a maior parte das pessoas não compreende o que é sair do seu local de trabalho com as lágrimas nos olhos, e sofrer com as suas decisões, a remoê-las e a revisitar esses processos dolorosos para todo o sempre. Isto tem um impacto enormíssimo nas pessoas, sendo que também se aprende, também se vai calejando com a experiência.