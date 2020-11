Ribeiro Telles estava à frente do seu tempo e “empurrou-nos a todos”, diz Pinto Balsemão

Gonçalo Ribeiro Telles era um homem “à frente do seu tempo” que conseguiu “empurrar” todo um Governo no sentido do respeito ecológico, considera Francisco Pinto Balsemão.

Em entrevista à Renascença, o antigo Primeiro-ministro português recorda a vida e o exemplo de um bom amigo, que morreu esta quarta-feira aos 98 anos de idade.

“É alguém que ficará na história de Portugal como uma pessoa que se dedicou e conseguiu muitas vitórias pela causa do ambiente e também pela causa do ordenamento do território.

Ribeiro Telles era líder do Partido Popular Monárquico, um partido com forte traço ecologista, e nessa qualidade integrou a Aliança Democrática, encabeçada por Francisco Sá Carneiro. “Pode-se dizer que pela primeira vez na Europa os Verdes, porque o PPM para além de monárquico era o partido verde daquela altura, entraram num Governo europeu. Isso é um marco histórico que às vezes tem sido esquecido”, diz Balsemão.

Mais tarde, já com Balsemão a liderar, “aprovámos a criação da reserva ecológica nacional e também da reserva agrícola nacional, que são dois marcos na história do ambiente e do ordenamento do território. Estava à frente do seu tempo e empurrou-nos a todos para estarmos também, portanto o Governo adotou essas medidas. Não foram medidas individuais, foram medidas de um Governo.”

Pinto Balsemão recorda Ribeiro Telles como “um bom amigo e um bom português”, muito persistente, que ganhou algumas batalhas, mas perdeu outras “como a guerra contra o eucalipto e a guerra contra as autoestradas”.

Mais à esquerda, também Helena Roseta recorda um visionário que descreve como “o mais novo de nós todos” pela sua capacidade de “ver muito à frente”.

“Num ano em que assistimos a todas as movimentações desencadeadas pela Greta Thunberg, por causa do ambiente, eu acho que Ribeiro Telles era o mais novo de todos nós. Ele andou à frente de toda a gente em relação às questões ambientais, à defesa do ambiente, ao equilíbrio entre o sistema físico e o sistema vivo, ao equilíbrio entre tudo aquilo que nós andamos a fazer e aquilo que é o planeta vivo, sobre o qual existimos”, diz a socialista.

“Gozavam com ele. Lembro-me há 50 anos, quando ele falava em hortas urbanas, as pessoas diziam 'lá vem o lírico dos passarinhos'. As pessoas não acreditavam no que ele estava a dizer. Este homem viu à frente. Por isso é que eu digo que ele é o mais novo de todos nós, ele viu à frente de todos nós. Devemos-lhe efetivamente essa coragem e essa visão antecipadora.”

Helena Roseta descreve ainda Ribeiro Telles como um homem de “sensibilidade extraordinária do ponto de vista humano”, e recorda um episódio que o ilustra.

“O Gonçalo não conseguiu tirar a carta de condução porque entrou por uma rua de sentido proibido e o instrutor perguntou-lhe ‘então, não viu o sinal?’ e ele respondeu ‘não, eu vi foi uma maravilhosa buganvília’. Isto é o Gonçalo. Fascinado pela natureza, fascinado pela beleza das coisas e capaz de transmitir isso aos seus alunos e capaz de transmitir isso às gerações mais novas, capaz de transmitir isso mesmo dentro da política, sendo a política um meio tão agreste, como toda a gente sabe”, diz.