PJ detém mais um suspeito da morte do "rapper" Mota Jr.

Um dos suspeitos da morte do "rapper" Mota Jr. foi detido pela Polícia Judiciária que na terça-feira e nesta quarta-feira cumpriu um mandado de detenção e 10 de busca domiciliária.

Em comunicado, a PJ adianta que o homem, de 26 anos, é suspeito de rapto, roubo e homicídio e que a operação da Unidade Nacional Contra Terrorismo foi desencadeada no âmbito da investigação dos crimes de que foi vítima David Mota ['rapper' Mota Jr.], aos 28 anos, em março de 2020, e cujo corpo foi encontrado numa zona descampada em Sesimbra dois meses depois.

À ordem do inquérito à morte do "rapper" do Cacém, que decorre no Departamento de Investigação e Ação Penal de Sintra, já estavam detidos dois suspeitos.

Durante as buscas a PJ deteve outro jovem de 25 anos, não relacionado com a investigação do homicídio, por tráfico de droga, tendo sido igualmente apreendidas três armas de fogo e munições.

Os arguidos serão na quarta-feira presentes a interrogatório judicial para aplicação de medida de coação.