Novos máximos ultrapassados. Portugal com mais 82 mortos e 4.935 infetados com Covid-19

Nas últimas 24 horas, Portugal regista mais 82 mortos e 4.935 infetados com Covid-19. Mais de metade das vítimas mortais registaram-se na região Norte (44), em Lisboa e Vale do Tejo registaram-se 19, na região Centro 17 e duas no Alentejo.

Quanto aos casos novos, mais de metade (2.845) continua a surgir no Norte, 1.185 em Lisboa e Vale do Tejo, 743 na região Centro, 80 no Algarve e 44 no Alentejo. O maior aumento de casos surgiu na faixa etária entre os 40 e os 49 anos (888).

A faixa etária entre os 30 e os 39 ultrapassa agora os 30 mil casos e é o segundo maior aumento, com 772 novos casos. Também as faixas etárias entre os 20 e os 29 e entre os 50 e os 59 anos, também têm mais de 700 novos casos nas últimas 24 horas.

A maioria das vítimas mortais, 65, tinha mais de 80 anos, 15 tinham entre 70 e 79 anos, uma na casa dos 60/69 e outra nos 50/59 anos.

No que diz respeito a internamentos, há agora 2.785 pessoas internadas, mais 43 do que ontem, das quais 391 em unidades de cuidados intensivos (mais nove do que ontem).

Portugal tem neste momento 78.716 casos ativos.

Desde o início da pandemia, Portugal regista 192.172 casos confirmados, dos quais 110.353 já recuperaram e 3.103 morreram.