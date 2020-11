Morreu o arquiteto paisagista Gonçalo Ribeiro Telles, figura incontornável da arquitetura em Portugal bem como do movimento monárquico. Tinha 98 anos.

A notícia da sua morte foi confirmada pelo filho, Miguel Ribeiro Telles, ao jornal "Público" esta quarta-feira.

Oposicionista ao Estado Novo, Ribeiro Telles esteva na fundação do Partido Popular Monárquico (PPM), após o 25 de Abril de 1974. Na qualidade de líder desse pequeno partido, foi subscritor, com Francisco Sá Carneiro e Diogo Freitas do Amaral, do acordo de constituição da Aliança Democrática (AD)..

