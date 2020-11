Covid-19. Porta-voz do PSD para a Saúde cria linha Whatsapp para esclarecer dúvidas

Na maior parte dos casos, os contactos pedem uma visão médica, e para organizar todos os pedidos de ajuda que lhe chegaram, achou que “seria interessante utilizar um número de telefone único, ou um espaço único de diálogo para ir respondendo na medida do possível”.

À Renascença , Batista Leite refere que “ao longo dos últimos meses" tem "dialogado com centenas de pessoas que acabam por falar comigo por todas as vias”, nomeadamente através das redes sociais, que “procuram esclarecer dúvidas nestes momentos de enorme incerteza que esta pandemia colocou sobre todos nós”.

O médico Ricardo Batista Leite, deputado do PSD, criou um número no WhatsApp para que todos os que tenham dúvidas sobre a Covid-19. Promete esclarecer cada um dos portugueses que entrarem em contacto. Nas últimas 48 horas foram mais de uma centena.

Segundo o porta-voz do PSD para a área da Saúde, a vasta maioria das pessoas que o contactam faz “perguntas muito concretas com interpretações do conjunto de regras que estão em curso”.

A mais comum “é perguntarem se estão em risco após um contacto em determinadas circunstâncias”. “Como médico tenho procurado orientar as pessoas”, resume.

As dúvidas, na opinião do deputado social-democrata, resultam da comunicação que foi sendo feita da pandemia, e que “nem sempre foi a mais clara e consistente, mesmo da parte das autoridades”.

Outra das motivações que levou Batista Leite a avançar com esta iniciativa é o de “combater a desinformação”. “Vejo muitos disparates escritos nas redes sociais, a serem veiculadas como sendo verdades quando não o são”, explica.