Covid-19. Casinos Solverde em Espinho e Chaves fecham nos próximos fins de semana

O Grupo Solverde anunciou esta quarta-feira que, devido às medidas restritivas nos próximos fins de semana para contenção da covid-19, vai fechar nessas datas as suas salas de Espinho e de Chaves.

Em causa está a atividade do próximo sábado e domingo, e também dos dias 21 e 22 de novembro, nos 121 municípios que incluem a lista de territórios com risco elevado de contágio pelo vírus SARS-CoV-2.

"Tendo em conta as medidas anunciadas para travar o agravamento da pandemia e com o intuito de proteger a saúde de todos, o Grupo Solverde determinou o encerramento do Casino e Bingo de Espinho, e o do Casino de Chaves", anuncia fonte oficial do grupo.

Depois de em outubro já ter suspendido iniciativas, como os torneios de póker de Espinho, igualmente por razões sanitárias, a Solverde afirma que na presente decisão "impera a proteção e máxima segurança dos seus colaboradores, clientes e saúde pública em geral", no que o objetivo é "minimizar o impacto da pandemia na sociedade".

Nas restantes datas de novembro, à exceção dos referidos fins de semana, as mesmas salas de Espinho e Chaves irão manter o horário de funcionamento que vinham adotando nos dias úteis, acolhendo público no período das 12h00 às 22h00.

No caso específico dos jogos bancados, esses têm início "às 13h00 no Casino Espinho e às 15h00 na unidade de Chaves".

Além das salas de jogo nesses dois concelhos e de uma plataforma própria na Internet, o Grupo Solverde também detém a concessão de três casinos no Algarve - o de Vilamoura, Monte Gordo e Praia da Rocha -, mas não refere alterações ao funcionamento desses espaços.

Espinho e Chaves incluem a lista de 121 municípios que, representando cerca de 70% da população portuguesa, apresentam atualmente um elevado risco de contágio pelo novo coronavírus, pelo que as respetivas populações estão este sábado e domingo sujeitas ao dever cívico de recolhimento ao domicílio a partir das 13h00.

O novo coronavírus responsável pela presente pandemia de covid-19 foi detetado na China em dezembro de 2019 e já provocou pelo menos 1,27 milhões mortos em todo o mundo, infetando mais de 51,5 milhões.

Em Portugal, onde os primeiros casos confirmados se registaram a 02 de março, o último balanço da Direção-Geral da Saúde indicava 3.103 óbitos entre 192.172 infeções confirmadas.