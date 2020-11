Autarcas fronteiriços divididos sobre impacto da exigência de testes para entrar em Espanha

Veja também:

Os autarcas de concelhos fronteiriços estão divididos sobre o impacto que terá a exigência, já anunciada por parte de Espanha, de se apresentar teste negativo para entrar no país vizinho.

A medida foi anunciada esta quarta-feira e entra em vigor dia 23.

Mas é uma medida que não vai ter grande impacto na região de Trás-os-Montes, segundo o autarca de Miranda do Douro, Artur Nunes, que é também presidente da Comunidade Intermunicipal Terras de Trás-os-Montes, que abrange nove concelhos e 300 kms de fronteira.

O autarca desvaloriza a medida porque, diz, há falta de meios humanos no terreno, o que dificulta as operações de controlo sanitário.

"Temos problemas ao nível da polícia no terreno, vimos isso na altura do confinamento de março, a dificuldade de fazer restrições e controlo de fronteira e movimentação de polícia, neste caso GNR ou o próprio SEF que esteve aqui em Miranda do Douro, há uma dificuldade enorme a esse nível.”

“Do lado espanhol essa dificuldade também foi percetível durante aquele período. Penso que nesta altura em que há esta exigência, penso que vai haver grande dificuldade, desde um ponto de vista também operacional de controlo sanitário. Por isso é que estou a dizer que não vai ter grande impacto ao nível local”, explica.

Artur Nunes mostra-se por isso surpreendido com esta decisão do governo espanhol, tendo em conta o confinamento que já existe no lado de Espanha e o facto de existirem muitas pessoas que vivem de um lado, mas trabalham no outro lado da fronteira.

O autarca de Miranda do Douro acredita que a exigência de testes não se coloca, e por isso mesmo não vai haver alterações. “Os trabalhadores transfronteiriços, que foi uma reivindicação que fizemos no período de confinamento de março, dizendo claramente que havia trabalhadores que foram limitados nos seus movimentos, eles vão continuar a fazê-lo livremente e não tem havido problemas nem controlo sanitário aqui na fronteira.”

“Não vai haver grandes alterações. Há sim, digamos, esta preocupação do lado espanhol de Portugal estar numa situação complicada, Espanha ainda está numa situação mais complicada do que Portugal, não creio que haja grandes problemas relativamente ao controlo sanitário na fronteira na entrada de portugueses em Espanha. Tal como não houve agora, penso que esta decisão por parte do Governo espanhol não trará grandes implicações para o território português.”

Pessimismo algarvio

Mais a sul, contudo, a conversa é outra. A economia algarvia está a sofrer com esta crise pandémica e vai sofrer ainda mais com a exigência do governo espanhol, sublinha o presidente da câmara de Castro Marim, Francisco Amaral.

"É negativíssimo para a economia deste concelho e deste sotavento algarvio, que vive muito dos espanhóis, os espanhóis frequentam muito a restauração e a hotelaria aqui, tanto em Vila Real como em Castro Marim, como de Tavira. Portanto a exigência desses testes é um handicap muito grande e que de algum modo irá penalizar muito, aliás, como já aconteceu quando houve o encerramento das fronteiras, a economia local foi muito penalizada.”

Francisco Amaral alerta que também a economia espanhola vai sofrer com a exigência do teste, uma medida que na ótica do autarca não é ágil. “Muitos algarvios fazem compras no comércio espanhol e não faz sentido. Não se torna fácil, não é ágil obrigar a que se faça o teste para haver a deslocação de portugueses a Espanha. Vai ser penalizador também para a economia espanhola.”

Esta lista usada por Espanha para determinar quem tem de ser testado é do Centro Europeu para o Controlo de Doenças que, de momento, inclui a totalidade dos países europeus – com exceção da Finlândia.

Portugal, tal como outros países, está a atravessar uma fase crítica da pandemia, a chamada segunda vaga, como atestam os números de quarta-feira, com um recorde de mortos, 82, e 4.932 novos casos.