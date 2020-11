Cabo Delgado continua a ferro e fogo, extremistas decapitam mais de 50 pessoas

O conflito armado na província moçambicana de Cabo Delgado continua a piorar, com as autoridades a confirmarem que mais de 50 pessoas foram decapitadas pelo grupo extremista que aterroriza a região desde 2017, e numa altura em que, de acordo com cálculos da Aministia Internacional, mais de 700 mil pessoas precisam de ajuda humanitária.

Segundo informações da polícia moçambicana, citada pela Agência de Informação de Moçambique, na aldeia de Muatide "mais de 50 pessoas" foram sequestradas e depois decapitadas num campo de futebol transformado em campo de execuções. O portal de notícias "Pinnacle News" aponta para centenas de vítimas e noticia ainda "cerca de 40 decapitações" noutras aldeias, incluindo de muitas "crianças com menos de 15 anos".



Há menos de duas semanas, indica a "Al-Jazeera", a região parecia estar a começar a recuperar depois de uma série de ataques em abril perpetrados pelo grupo radical que, no ano passado, jurou fidelidade ao autoproclamado Estado Islâmico.

Face às notícias de um novo massacre em Cabo Delgado, a ONU pediu na terça-feira às autoridades de Moçambique que investiguem os mais recentes incidentes, "incluindo as alegadas decapitações e raptos de mulheres e crianças".