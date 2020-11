Ironman. Chris Nikic tem Síndrome de Down e entrou no Guiness

"Quebraste barreiras e provaste, sem dúvida, que tudo é possível. És uma inspiração para todos nós", escreveu a organização do evento no Twitter.

Chris Nikic tornou-se no primeiro atleta com Síndrome de Down a terminar uma prova de Ironman. Aos 21 anos, Chris nadou 3,8 quilómetros, pedalou 112 km e correu uma maratona de mais de 42 quilómetros.





Chris Nikic cruzou a linha em 16 horas e 46 minutos e nove segundos – menos de 14 minutos abaixo do tempo oficial do Ironman Visit Panama City Beach, na Flórida, nos Estados Unidos.

Nunca, nos 42 anos de história da prova Ironman, um atleta com Síndrome de Down tinha arriscado concorrer – muito menos concluir a competição, que inclui natação, ciclismo e corrida.

No sábado, Chris Nikic provou que era possível e o feito mereceu o reconhecimento oficial do Guinness, Livro Mundial dos Recordes.

A Síndrome de Down é uma doença genética que pode causar vários graus de dificuldade de aprendizagem e um desenvolvimento físico mais lento. É causada pela existência de três cromossomas 21 em todas ou na maior parte das células da pessoa, que assim fica 47 cromossomos em vez de 46, como a maior parte da população.

As crianças, os jovens e os adultos com Síndrome de Down estão mais sujeitos a uma série de doenças, mas apresentam personalidades e características diferentes e únicas.

No sábado, dia 7, Chris Nikic chegou à prova com o pai, que o ajudou a equipar. Eis o vídeo que correu as redes, em que o atleta ouve as palavras de incentivo do pai e faz a melhor prova de sempre.