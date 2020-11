Groenewegen suspenso por nove meses por provocar acidente de Jakobsen

A União Ciclista Internacional (UCI) anunciou, esta quarta-feira, ter punido Dylan Groenewegen com nove meses de suspensão por ter atirado Fabio Jakobsen contra as barreiras da primeira etapa na Volta a Polónia. Um acidente violento que deixou Jakobsen em perigo de vida.

O ciclista holandês da Jumbo-Visma, que só poderá voltar a competir em maio de 2021, admitiu ter "desviado a trajetória" do "sprint", que decorria a 80 quilómetros por hora, perante a aproximação do compatriota, e ter infringido as regras, segundo precisa a UCI, em comunicado:

“O corredor colaborou com a investigação e aceitou cumprir um período de suspensão até 7 de maio de 2021, correspondente a um período de nove meses desde a data do incidente. O ciclista também aceitou participar em atividades em benefício da comunidade velocipédica.”

Esta é a mais pesada sanção alguma vez aplicada a um ciclista, fora casos de doping. A UCI justifica a decisão com a “importância de agir neste tipo de incidentes de um ponto de vista disciplinar, de forma consistente” e de continuar a trabalhar para melhorar a segurança na estrada.